У пользователей «ВКонтакте» исчезли аудиозаписи

Сервис аудиозаписей в социальной сети «ВКонтакте» перестал работать, существующие композиции недоступны для просмотра, со страниц пользователей исчезли музыкальные разделы. Руководство соцсети заявило о техническом сбое, который будет устранен.

Аудиозаписи пропали как в полной, так и в мобильной версии сайта. По состоянию на 23.20 московского времени сервис все еще недоступен, сайт выдает ошибку при попытке прослушать ту или иную композицию из ранее размещенных записей.

Произошедшее уже вызвало шквал негативных комментариев. В руководстве соцсети заявили, что произошел технический сбой, который будет устранен.

«ВКонтакте» работает над устранением технического сбоя, планируем в ближайшее время его устранить» , — сказал «РИА Новости» глава пресс-службы компании Евгений Красников.