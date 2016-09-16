ФК «Краснодар» обыграл «Зальцбург» на старте Лиги Европы

Футболисты «Краснодара» добились гостевой победы над австрийским «Зальцбургом» в стартовом матче Лиги Европы, встреча завершилась со счетом 1:0.

Голом в составе краснодарцев отметился Жоаозиньо на 37-й минуте. Ближе к концу встречи, на 71-й минуте, «Краснодар» остался в меньшинстве: был удален Сергей Петров, сообщает «Р-Спорт».

Отметим, что победа над австрийцами стала первой для Игоря Шалимова, назначенного и.о. главного тренера «Краснодара» во вторник.

«Краснодар» сыграет следующий матч Лиги Европы 29 сентября на своем поле с французской «Ниццей», «Зальцбург» встретится с немецким «Шальке».