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ФК «Краснодар» обыграл «Зальцбург» на старте Лиги Европы

Краснодарцы остались в меньшинстве под занавес матча, но смогли завершить встречу победой

Футболисты «Краснодара» добились гостевой победы над австрийским «Зальцбургом» в стартовом матче Лиги Европы, встреча завершилась со счетом 1:0.

Голом в составе краснодарцев отметился Жоаозиньо на 37-й минуте. Ближе к концу встречи, на 71-й минуте, «Краснодар» остался в меньшинстве: был удален Сергей Петров, сообщает «Р-Спорт».

Отметим, что победа над австрийцами стала первой для Игоря Шалимова, назначенного и.о. главного тренера «Краснодара» во вторник.

«Краснодар» сыграет следующий матч Лиги Европы 29 сентября на своем поле с французской «Ниццей», «Зальцбург» встретится с немецким «Шальке».

Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

ФК «Краснодар» обыграл «Зальцбург» на старте Лиги Европы

Краснодарцы остались в меньшинстве под занавес матча, но смогли завершить встречу победой

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Сергей Лисин

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