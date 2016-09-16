Наблюдатели НАТО не приедут на учения в Крым

Несмотря на официальное приглашение со стороны Минобороны РФ, НАТО отказалось посылать своих наблюдателей и представителей на любые военные учения, проводимые в Крыму.

— Россия проводила учения «Кавказ-2016» в Крыму, который является частью Украины, — пояснили «Известиям» в штаб-квартире НАТО в ответ на ранее отправленный запрос. — Поэтому НАТО больше не планирует направлять наблюдателей. Все союзники по НАТО отстаивают территориальную целостность Украины и продолжают призывать Россию обратить вспять незаконную аннексию Крыма. Мы осуждаем продолжающееся масштабное наращивание военной мощи в Крыму.

Источник «Известий» в военно-дипломатических кругах сообщил, что странам НАТО была предоставлена вся информация о готовящихся учениях, однако они прислали отказ без конкретизации причин.

Как отметил источник, эта ситуация ставит Минобороны России в затруднительное положение, так как в ответ на жест доброй воли и попытки действовать максимально транспарентно оно сталкивается с завуалированным нежеланием сотрудничать.

— Это очень в стилистике НАТО — подглядывать в замочную скважину, когда дверь открыта, — пояснил «Известиям» глава комитета по обороне Госдумы, бывший командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов.

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НАТО отказалось посылать наблюдателей на учения в Крым