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Пятница,
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Наблюдатели НАТО не приедут на учения в Крым

Даже служебная необходимость не вынудила представителей альянса посетить полуостров

Несмотря на официальное приглашение со стороны Минобороны РФ, НАТО отказалось посылать своих наблюдателей и представителей на любые военные учения, проводимые в Крыму.

— Россия проводила учения «Кавказ-2016» в Крыму, который является частью Украины, — пояснили «Известиям» в штаб-квартире НАТО в ответ на ранее отправленный запрос. — Поэтому НАТО больше не планирует направлять наблюдателей. Все союзники по НАТО отстаивают территориальную целостность Украины и продолжают призывать Россию обратить вспять незаконную аннексию Крыма. Мы осуждаем продолжающееся масштабное наращивание военной мощи в Крыму.

Источник «Известий» в военно-дипломатических кругах сообщил, что странам НАТО была предоставлена вся информация о готовящихся учениях, однако они прислали отказ без конкретизации причин.

Как отметил источник, эта ситуация ставит Минобороны России в затруднительное положение, так как в ответ на жест доброй воли и попытки действовать максимально транспарентно оно сталкивается с завуалированным нежеланием сотрудничать.

— Это очень в стилистике НАТО — подглядывать в замочную скважину, когда дверь открыта, — пояснил «Известиям» глава комитета по обороне Госдумы, бывший командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

НАТО отказалось посылать наблюдателей на учения в Крым

Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Наблюдатели НАТО не приедут на учения в Крым

Даже служебная необходимость не вынудила представителей альянса посетить полуостров

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