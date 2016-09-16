Массовая драка националистов и мигрантов произошла в Германии

Массовая драка произошла в Германии в саксонском городе Баутцен между мигрантами и националистически настроенными местными жителями.

В драке принимали участие около 100 человек, при этом силы были не равны. Со стороны националистов в инциденте участвовало около 80 человек, со стороны мигрантов из числа соискателей статуса беженцев – около 20 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что также около 100 полицейских пытались остановить драку, однако и сами стали ее участниками, когда мигранты принялись закидывать их палками и бутылками.

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