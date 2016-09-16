Гималайский медведь, сайгак и северный олень войдут в Красную книгу РФ

До конца октября будет обновлена Красная книга России, которая не переиздавалась с 1997 года. Список животных, подлежащих охране, изменится на 30%: в книгу попадут гималайский медведь, сайгак, виды северного оленя, ранее не подлежавшие охране, а также ряд осетрообразных рыб, пресмыкающихся, птиц. Среди животных, исключенных из Красной книги, восемь из отряда китообразных. Минприроды также предлагает ужесточить ответственность за добычу краснокнижных животных.

Как сообщили «Известиям» в Минприроды, список видов животных, подлежащих охране, уже утвержден комиссией по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным. Готов и перечень «кандидатов на удаление» из Красной книги.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил «Известиям», что Красная книга Российской Федерации обновляется впервые с момента ее создания.

Сергей Донской подчеркнул, что Красная книга — это не просто перечень видов, а инструмент охраны животных, который обеспечивает возможность бороться с браконьерами. И ведомство планирует ужесточить наказание для них.

Окончательное решение будет принято в конце октября на заседании комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибов. Обновленный список объектов животного мира, занесенных в Красную книгу России, расширился — сейчас там 425 видов животных (раньше было 415).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Серого дельфина исключат из Красной книги России