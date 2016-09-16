Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке

Телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны
Президент России Владимир Путин обсудил с главой правительства Израиля Беньямином Нетаньяху проблематику палестино-израильского урегулирования, в частности — возможность прямого диалога между сторонами. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Путин и Натеньяху также договорились о продолжении контактов на различных уровнях.
«Продолжен обмен мнениями по текущей ситуации в ближневосточном регионе. Затронуто положение дел в палестино-израильском урегулировании, включая перспективу возобновления прямого диалога между сторонами», — сказано в сообщении Кремля.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что изучает предложение России о проведении в Москве палестино-израильского саммита и готов к возобновлению прямых переговоров с Рамаллахом без предварительных условий.
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