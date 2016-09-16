Лондон готов разрешить Шотландии повторный референдум о выходе

Второй референдум в Шотландии по вопросу независимости будет возможен после Brexit. В МИД Соединенного Королевства «Известиям» дали понять, что Лондон прислушается к волеизъявлению шотландского народа в случае, если они захотят провести повторный референдум по выходу региона из состава Великобритании.

— В 2014 году во время проведения законного, справедливого и имеющего решающее значение референдума народ Шотландии принял твердое решение остаться в составе Великобритании. Принятое на референдуме решение следует уважать. Именно таким подходом мы будем руководствоваться, выходя из состава ЕС: вместе, как единое Соединенное Королевство. Мы будем тесно сотрудничать с правительством Шотландии, и, выходя из ЕС, мы достигнем наиболее выгодного соглашения для всех частей Соединенного Королевства. Мы предоставим правительству Шотландии все возможности для того, чтобы высказать мнение в то время, пока мы формируем стратегию по ведению переговоров, и мы учтем все высказанные предложения, — пояснил «Известиям» представитель Форин-офиса.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен готовит почву для проведения нового плебисцита о независимости уже сейчас.

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Шотландия, на выход!