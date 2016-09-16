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Мужчина с тесаком набросился на полицейских в Нью-Йорке

Нападавший был расстрелян стражами порядка, один из них был ранен

Мужчина с мясницким тесаком застрелен полицией на углу 32-й улицы и Бродвея в Нью-Йорке, от действий нападавшего пострадал один полицейский.

Когда полицейские попросили мужчину бросить нож, он отказался это сделать, набросился на одного из стражей порядка и нанес ему несколько ударов. После этого по нему был открыт огонь. Одной из пуль ранило полицейского, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

В критическом состоянии мужчину доставили в больницу.

Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Мужчина с тесаком набросился на полицейских в Нью-Йорке

Нападавший был расстрелян стражами порядка, один из них был ранен

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