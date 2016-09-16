Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
16 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Глава Генштаба РФ Герасимов провел переговоры в Турции

Военачальники обсудили прекращение огня в Сирии

Глава Генштаба РФ генерал Валерий Герасимов в ходе визита в Турцию встретился с генералом Хулуси Акаром в Анкаре, стороны обсудили ситуацию в Сирии и сохранение режима прекращения огня в этой стране.

Сообщается, что стороны сблизили позиции по оценке текущей обстановки в Сирии. Кроме этого генералы обсудили список мер, которые важны для поддержания перемирия в САР, сообщает ТАСС.

Начальники штабов армий России и Турции также «подтвердили обоюдный настрой на развитие диалога и дальнейшее взаимодействие по линии оборонных ведомств двух стран», говорится в сообщении Минобороны России.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что среди вопросов, которые обсуждает генерал Герасимов в Анкаре — тема военного сотрудничества РФ и Турции.

Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Глава Генштаба РФ Герасимов провел переговоры в Турции

Военачальники обсудили прекращение огня в Сирии

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке