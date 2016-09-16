Глава Генштаба РФ Герасимов провел переговоры в Турции

Глава Генштаба РФ генерал Валерий Герасимов в ходе визита в Турцию встретился с генералом Хулуси Акаром в Анкаре, стороны обсудили ситуацию в Сирии и сохранение режима прекращения огня в этой стране.

Сообщается, что стороны сблизили позиции по оценке текущей обстановки в Сирии. Кроме этого генералы обсудили список мер, которые важны для поддержания перемирия в САР, сообщает ТАСС.

Начальники штабов армий России и Турции также «подтвердили обоюдный настрой на развитие диалога и дальнейшее взаимодействие по линии оборонных ведомств двух стран», говорится в сообщении Минобороны России.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что среди вопросов, которые обсуждает генерал Герасимов в Анкаре — тема военного сотрудничества РФ и Турции.