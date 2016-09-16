Российские и украинские журналисты задержаны в Косово

Косовская полиция задержала российскую журналистку Оксану Сазонову, возглавляющую портал NewsFront, и украинского журналиста Сергея Белоуса. По версии «Русского экспресса», с которым сотрудничают оба журналиста, вероятной причиной их задержания может являться незаконное пересечение границы.

Как сообщили в «Русском экспрессе», Сазонова и Белоус отправлены в Приштину, где редакция потеряла их. Водитель Звонко Михайлович, который ездил с журналистами, рассказал, что они снимали местных жителей и интервьюировали их, передает ТАСС.

«В четверг в городе Велика Хоча к нам подошли полицейские и попросили их предъявить паспорта и визы. Косовских виз у них не было, поэтому нас отвезли в полицейский участок и три часа держали там, а потом повезли в Приштину», — сказал Михайлович.

Водитель также отметил, что Сазонову и белоуса посадили в автомобиль полиции, а ему самому было велено ехать следом на своей машине. В Приштине ему вернули документы и сообщили, что журналисты будут высланы из Косово в Сербию. По словам Михайловича, сейчас журналисты находятся в одном из отделений полиции в Приштине, из телефоны выключены и с ними нет связи.