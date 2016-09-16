Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
16 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

В Бишкеке проходит заседание Совета министров иностранных дел СНГ

На повестке дня 16 вопросов, в числе которых расширение многопланового взаимодействия между странами СНГ и противодействие терроризму

В столице Киргизии Бишкеке началось заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ. После обсуждения повестки дня в узком составе министры перейдут к обсуждению вопросов повестки дня в расширенном составе.

На повестке дня СМИДа 16 вопросов, в числе которых расширение многопланового взаимодействия между странами СНГ, обсуждение актуальных проблем международной повестки.

Министры рассмотрят  проекты совместных документов и заявлений, которые будут представлены на Совете глав государств СНГ. Ключевая тема заседания — программа сотрудничества в борьбе с терроризмом на 2017–2019 годы.

Читайте также: В Бишкеке лидеры стран СНГ примут программу по борьбе с терроризмом

Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

В Бишкеке проходит заседание Совета министров иностранных дел СНГ

На повестке дня 16 вопросов, в числе которых расширение многопланового взаимодействия между странами СНГ и противодействие терроризму

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Алексей Попов

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Александров

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке