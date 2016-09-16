В Бишкеке проходит заседание Совета министров иностранных дел СНГ

В столице Киргизии Бишкеке началось заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ. После обсуждения повестки дня в узком составе министры перейдут к обсуждению вопросов повестки дня в расширенном составе.

На повестке дня СМИДа 16 вопросов, в числе которых расширение многопланового взаимодействия между странами СНГ, обсуждение актуальных проблем международной повестки.

Министры рассмотрят проекты совместных документов и заявлений, которые будут представлены на Совете глав государств СНГ. Ключевая тема заседания — программа сотрудничества в борьбе с терроризмом на 2017–2019 годы.

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