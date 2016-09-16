Власти РФ ввели приоритет российских товаров и услуг при госзакупках

Правительство Российской Федерации ввело приоритет товаров и услуг российского происхождения перед иностранными при закупках. Соответствующее постановление, подписанное премьером Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабинета министром.

«Устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», — говорится в справке к документу.

По замыслу авторов постановление, данная мера должна стимулировать развитие всех отраслей экономики России.

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