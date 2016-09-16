Президент «Медвешчака» дисквалифицирован за долги перед командой

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) с 15 сентября наложила спортивную корпоративную дисквалификацию на президента «Медвешчака» Дамира Гояновича. Он задолжал игрокам команды более 7 млн рублей.

Задолженность ХК «Медвешчак» перед игроками команды составляет 7,2 млн рублей. Клуб в срок до 15 сентября 2016 года не погасил задолженность по заработной плате и не предоставил лиге график выплат, согласованный с игроками.

«В связи с этим КХЛ приняла решение с 15 сентября наложить спортивную корпоративную дисквалификацию на президента ХК «Медвешчак» Дамира Гояновича», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что трансферная деятельность трех клубов лиги заморожена до 15 сентября из-за долгов по премиальным перед хоккеистами, не уточняя, какие именно это клубы.