Спрос на газ увеличился у стран по маршруту «Северного потока-2»

Спрос на российский газ в странах, которые расположены по маршруту «Северного потока-2», в частности поставки в Германию с 1 по 15 сентября, вырос почти на треть — на 27,9%.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания продолжает фиксировать повышенный спрос на российский газ в странах, расположенных по маршруту «Северного потока-2».

Рост поставок в Германию за первые 15 дней сентября составил 27,9% по отношению к тому же периоду 2015 года, в Австрию — 39,7%, в Данию — 21,8%.

«Проект «Северный поток-2» реализуется в соответствии с графиком», — цитирует «РИА Новости» слова Миллера.

Ранее «Известия» писали, что «Газпром» почти на треть увеличил поставки газа во Францию.