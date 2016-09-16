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Жертвами тайфуна «Меранти» в Китае стали 10 человек

11 жителей провинций Фуцзянь и Чжэцзянь пропали без вести

Мощный тайфун «Меранти», бушующий в Восточном Китае, унес жизни 10 граждан КНР. В провинции Фуцзянь погибли семь человек, трое — в Чжэцзяне. 11 человек в этих провинциях числятся пропавшими без вести.

В результате разгула стихии разрушено около 1,6 тыс. домов. В провинции Фуцзянь ущерб нанесен порядка 22,2 тыс. га сельскохозяйственных земель. Сумма материального ущерба оценивается в $249 млн, передает Утро.ru.

«Меранти» пришел с Тайваня на территорию КНР в районе городе Сямэнь. Скорость ветра в центре тайфуна составила 48 м/с.

На Тайване после тайфуна без электричества остались 860 тыс. семей, а всё транспортное сообщение на острове было нарушено.

Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Жертвами тайфуна «Меранти» в Китае стали 10 человек

11 жителей провинций Фуцзянь и Чжэцзянь пропали без вести

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