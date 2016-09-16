Мэр Дижона: взрыв в центре города не имеет отношения к терроризму

Выдвигаются версии, что это может быть несчастный случай или попытка самоубийства
В городе Дижоне (департамент Кот-д'Ор) на востоке Франции произошел сильный взрыв в жилом многоэтажном здании, по меньшей мере девять человек получили ранения.
Как сообщает газета Le Parisien, один из них до сих пор может находиться под завалами.
Взрыв взрыв произошел около 9.15 по местному времени (10.15 мск) в доме 15 по Рю Пьер Пайот в центре Дижона. Часть строения разрушилось.
Согласно предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Выдвигаются версии, что это мог быть несчастный случай или попытка самоубийства.
На месте происшествия работают аварийные службы. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Une explosion rue Pierre Palliot à Dijon https://t.co/gJ4GRLvf6h pic.twitter.com/HBwihLTT41— FBleu Bourgogne (@bleubourgogne) 16 сентября 2016 г.
Как сообщает BFM TV со ссылкой на Мэра Дижона Франсуа Ребсамена, взрыв не имеет никакого отношения к террористической атаке.
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