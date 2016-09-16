Авиасообщение между РФ и Египтом может возобновиться к концу года

В России рассчитывают, что авиасообщение между РФ и Египтом восстановится до конца года. Работа по этому вопросу ведется энергично.

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов заявил, что РФ надеется на такое развитие событий.

«Чем раньше, тем лучше», — цитирует его слова «РИА Новости».

По словам Богданова, это зависит от того, будет ли Россия уверена, что в плане безопасности для туристов в Египте сделано максимум возможного.

Замминистра иностранных дел заявил, что по этому вопросу сейчас ведется энергичная работа, она весьма ответственная и трудоемкая.

«Речь идет об обеспечении должного уровня безопасности в аэропортах Каира, Шарм-эль-Шейха, Хургады. Мы полагаем, что с египетскими друзьями приблизились вплотную к решению этой задачи», — резюмировал он.

31 октября 2015 года в небе над Синайским полуостровом потерпел крушение самолет Airbus A321 компании «Когалымавиа». На борту находились 224 человека. Все они погибли. 17 ноября прошлого года Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила, что причиной катастрофы стал теракт.

По данным спецслужб, взрывное устройство в самолет пронес один из работников аэропорта Шарм-эль-Шейха. В результате были приостановлены полеты российских самолетов в Египет.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено после теракта.