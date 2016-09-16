СМИ: ЕС пообещал Британии «бюрократический кошмар» при процессе Brexit

Руководство ЕС полагает, что Великобритания может отказаться от выхода из Евросоюза, если переговоры по этому вопросу будут ужесточены.



Как сообщает издание The Telegraph со ссылкой на опрошенные высокопоставленные источники внутри ЕС, Соединенное Королевство, скорее всего, не сможет довести Brexit до конца, если встретится с «реальностью бюрократического кошмара» и «безумным актом экономического самоуничтожения».



По их словам, ЕС специально принимает бескомпромиссную позицию, например в вопросах свободы передвижения, чтобы Британия изменила свое решение о Brexit.

Экс-председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей заявил, что выбор переговорщиков, которыми стали французский финансовый аналитик Мишель Барнье и бельгийский экс-премьер Ги Верхофстадт, для урегулирования вопроса выхода Британии из ЕС со стороны европейских государств показал их достаточно жесткое отношение к процедуре.



В свою очередь, представитель британских властей сообщил газете, что элита ЕС «похоже, думает, что эта игра должна заставить нас передумать».



Напомним, по итогам состоявшегося 23 июня референдума о выходе Великобритании из Евросоюза большинство голосовавших британцев (51,9%) высказались за выход страны из ЕС, за сохранение Великобритании в составе Евросоюза — 48,1%.



Формально процедура выхода Великобритании из Евросоюза еще не запущена — согласно 50-й статье Лиссабонского договора, Лондон должен подать официальное заявление о выходе.

