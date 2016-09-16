В Кремле не увидели ничего нового в призывах Порошенко усилить санкции

В призывах Украины к США и Европе усилить санкции против России нет ничего нового, они повторяются регулярно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле надеются, что западным лидерам удастся убедить президента Украины Петра Порошенко выполнить Минские договоренности.

«Здесь нет каких-то новых элементов, это повторяется с завидной регулярностью. В свою очередь, мы ожидаем, что наши европейские коллеги и коллеги в Вашингтоне используют предстоящие контакты с президентом Украины, чтобы продолжить кропотливую работу по убеждению его выполнить те обязательства, которые лежат на Киеве в связи с Минскими договоренностями», — сказал Песков журналистам.

Ранее Порошенко, выступая в Киеве на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), заявил, что Россия прилагает все силы для того, чтобы в европейских странах к власти пришли евроскептики, и призвал ввести против России новые секторальные санкции.