В Кремле подтвердили, что Путин проведет встречу с вице-канцлером ФРГ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о подготовке встречи российского лидера Владимира Путина и вице-канцлера, главы минэкономики ФРГ Зигмара Габриэля.



«Да, такая встреча готовится», — сказал Песков.



Напомним, Габриэль прибудет в Москву 21–22 сентября. Как сообщает пресс-служба Минэкономики ФРГ, запланированы встречи и переговоры вице-канцлера ФРГ с рядом членов российского правительства. Стороны планируют обсудить вопросы торговлю между странами и взаимоотношения с Евросоюзом.



Позднее представитель пресс-службы министерства Катарина Дубель информировал о том, что в ведомстве пока нет подтверждения встречи Габриэля с президентом России.



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