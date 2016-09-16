В Кремле подтвердили, что Путин проведет встречу с вице-канцлером ФРГ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры готовятся
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о подготовке встречи российского лидера Владимира Путина и вице-канцлера, главы минэкономики ФРГ Зигмара Габриэля.
«Да, такая встреча готовится», — сказал Песков.
Напомним, Габриэль прибудет в Москву 21–22 сентября. Как сообщает пресс-служба Минэкономики ФРГ, запланированы встречи и переговоры вице-канцлера ФРГ с рядом членов российского правительства. Стороны планируют обсудить вопросы торговлю между странами и взаимоотношения с Евросоюзом.
Позднее представитель пресс-службы министерства Катарина Дубель информировал о том, что в ведомстве пока нет подтверждения встречи Габриэля с президентом России.
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