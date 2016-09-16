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Песков рассказал, где смогут проголосовать граждане РФ на Украине

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Киев не сможет помешать работникам российского посольства отдать свой голос на территории дипучреждений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что голосование на выборах в Госдуму 18 сентября на Украине будет организовано на территории российских дипломатических учреждений.

«На территории дипломатических учреждений они (украинские власти. — «Известия») не могут это запретить», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Киев обязан обеспечить безопасность дипучреждений согласно Венской конвенции.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко запретил проводить голосование в российский парламент на территории посольства России в Киеве и в консульствах в Одессе, Харькове и Львове. В качестве одного из условий проведения голосования там Киев назвал отказ от выборов в Крыму.

Из-за невозможности проголосовать — в выборах не смогут принять участие около 80 тыс. россиян, находящихся на территории Украины. Для них будут организованы участки в пограничных с Украиной территориях соседних стран.

В российском МИДе назвали решение украинских властей «нарушением норм приличия и правил цивилизованного международного общения».

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Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Песков рассказал, где смогут проголосовать граждане РФ на Украине

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Киев не сможет помешать работникам российского посольства отдать свой голос на территории дипучреждений

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Леонид Поляков

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