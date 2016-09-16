Песков рассказал, где смогут проголосовать граждане РФ на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что голосование на выборах в Госдуму 18 сентября на Украине будет организовано на территории российских дипломатических учреждений.



«На территории дипломатических учреждений они (украинские власти. — «Известия») не могут это запретить», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Киев обязан обеспечить безопасность дипучреждений согласно Венской конвенции.

