Песков рассказал, где смогут проголосовать граждане РФ на Украине

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Киев не сможет помешать работникам российского посольства отдать свой голос на территории дипучреждений
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что голосование на выборах в Госдуму 18 сентября на Украине будет организовано на территории российских дипломатических учреждений.
«На территории дипломатических учреждений они (украинские власти. — «Известия») не могут это запретить», — отметил Песков.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Киев обязан обеспечить безопасность дипучреждений согласно Венской конвенции.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко запретил проводить голосование в российский парламент на территории посольства России в Киеве и в консульствах в Одессе, Харькове и Львове. В качестве одного из условий проведения голосования там Киев назвал отказ от выборов в Крыму.
Из-за невозможности проголосовать — в выборах не смогут принять участие около 80 тыс. россиян, находящихся на территории Украины. Для них будут организованы участки в пограничных с Украиной территориях соседних стран.
В российском МИДе назвали решение украинских властей «нарушением норм приличия и правил цивилизованного международного общения».
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