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В Кремле анонсировали предстоящий визит Путина во Францию

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что российского лидера пригласил президент республики Франсуа Олланд

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин в октябре посетит Францию.

«Да, готовится», — сказал Песков.

Ранее о возможности поездки российского лидера во Францию сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. 

«В октябре по приглашению господина Олланда президент Путин посетит Францию, я уверена, что такие контакты во многом задают тон и повестку нашего взаимного сотрудничества», — заявила Матвиенко.

Она также добавила, что президенты России и Франции находятся в постоянном диалоге — как в рамках «нормандской четверки», так и в двусторонних отношениях.

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Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

В Кремле анонсировали предстоящий визит Путина во Францию

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что российского лидера пригласил президент республики Франсуа Олланд

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