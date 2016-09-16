В Кремле анонсировали предстоящий визит Путина во Францию

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что российского лидера пригласил президент республики Франсуа Олланд
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин в октябре посетит Францию.
«Да, готовится», — сказал Песков.
Ранее о возможности поездки российского лидера во Францию сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«В октябре по приглашению господина Олланда президент Путин посетит Францию, я уверена, что такие контакты во многом задают тон и повестку нашего взаимного сотрудничества», — заявила Матвиенко.
Она также добавила, что президенты России и Франции находятся в постоянном диалоге — как в рамках «нормандской четверки», так и в двусторонних отношениях.
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