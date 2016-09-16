В Кремле анонсировали предстоящий визит Путина во Францию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин в октябре посетит Францию.

«Да, готовится», — сказал Песков.



Ранее о возможности поездки российского лидера во Францию сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.



«В октябре по приглашению господина Олланда президент Путин посетит Францию, я уверена, что такие контакты во многом задают тон и повестку нашего взаимного сотрудничества», — заявила Матвиенко.



Она также добавила, что президенты России и Франции находятся в постоянном диалоге — как в рамках «нормандской четверки», так и в двусторонних отношениях.

