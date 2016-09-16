«Единая Россия» сменила ответственного за СМИ перед выборами

Решение было принято в пятницу, 16 сентября
Ответственного за информационную политику партии «Единая Россия» Павла Климовского сменил первый заместитель руководителя исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Дмитрий Миненко. Такое решение было принято в пятницу. Информацию подтвердил сам Климовский.
«Да, это так. Решено сегодня. Я принял такое решение по семейным причинам, довел кампанию до логического конца, а основной агитационный период партии закончился», — приводит его слова агентство «РИА Новости».
При этом Дмитрий Миненко сообщил, что пока не знает, кто займет его пост в ОНФ.
Напомним, выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва пройдут в единый день голосования — 18 сентября. Голосование пройдет по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 225 — по одномандатным округам.
Период агитации перед выборами в Госдуму начался 20 августа, дебаты — 22 числа. Агитация завершится в субботу, 17 сентября. Этот день объявлен днем тишины перед голосованием.
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