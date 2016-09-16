«Единая Россия» сменила ответственного за СМИ перед выборами

Ответственного за информационную политику партии «Единая Россия» Павла Климовского сменил первый заместитель руководителя исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Дмитрий Миненко. Такое решение было принято в пятницу. Информацию подтвердил сам Климовский.

«Да, это так. Решено сегодня. Я принял такое решение по семейным причинам, довел кампанию до логического конца, а основной агитационный период партии закончился», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

При этом Дмитрий Миненко сообщил, что пока не знает, кто займет его пост в ОНФ.

Напомним, выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва пройдут в единый день голосования — 18 сентября. Голосование пройдет по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 225 — по одномандатным округам.

Период агитации перед выборами в Госдуму начался 20 августа, дебаты — 22 числа. Агитация завершится в субботу, 17 сентября. Этот день объявлен днем тишины перед голосованием.