«До 75-й минуты игры с «Зенитом» израильтяне были словно на допинге»

На прошедшей еврокубковой неделе ЦСКА, «Ростов» и «Зенит» выдали противоречивые результаты своих стартовых игр на групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы. Особенно отличился петербургский клуб, который, пропустив к 75-й минуте выездного матча с «Маккаби» из Тель-Авива три безответных гола, в итоге сумел победить со счетом 4:3.

- Мы увидели настоящее футбольное шоу, о котором очень трудно говорить без эмоций, - сказал «Известиям» экс-форвард «Спартака» Валерий Рейнгольд. - Конечно, петербуржцы молодцы, что вытянули такую игру. Это было что-то! Но при настолько фееричном выступлении «Зенита» (в последние 15 минут) мне было больно смотреть на то, в каком безобразном состоянии команда находилась большую часть матча. Давно не видел их такими. Сложилось впечатление, что игроки «Маккаби» перед матчем приняли допинг и до 75-й минуты возили «Зенит» по полю. А потом команда вдруг встала! Честно говоря, это было какое-то недоразумение. Поэтому и создалось впечатление, что их накачали стероидами, но не рассчитали дозу, и в последнюю четверть часа команда испарилась! Понятно, что я сейчас изъясняюсь образно, но по-другому описать впечатления от того, что произошло в Израиле, я не могу. У меня сложилось впечатление, что итоговый счет 4:3 – это цветочки! Дай им поиграть еще 5 минут, «Зенит» мог бы забить дополнительную пару-тройку мячей.

По мнению бывшего полузащитника «Зенита» Александра Куртияна, во время матча в Тель-Авиве соперники словно уходили с поля до свистков судьи.

- Полтора тайма было непонятно, где находится «Зенит», - поделился с «Известиями» Куртиян. - То ли футболисты из раздевалки не вышли на поле, то ли вообще на стадион не приехали. В это время на газоне присутствовали только игроки «Маккаби» и судьи. И израильтяне просто забивали голы в пустые ворота петербуржцев, которые появились на поле после 75-й минуты и начали свою феерию. Трудно давать какую-то оценку этому матчу, потому что сначала было непонятно, во что играли одни, а потом стало непонятно, во что играли другие. Получилась какая-то игра в поддавки, а не матч двух футбольных команд.

Валерий Рейнгольд выразил тревогу относительно перспектив «Зенита» и других российских клубов в еврокубках на фоне разгрома «Ростова» «Баварией» в Лиге чемпионов (0:5).

- Если «Зенит» будет продолжать играть в таком же духе, то это прискорбно, - подчеркнул чемпион СССР-1962. - Это - при всех «спасибо», которые я готов говорить им за те последние 15 минут в Израиле. Мы уже видели одну команду, которая опозорила наш клубный футбол в Мюнхене. К сожалению, пока очевидно, что Лига чемпионов – это не уровень «Ростова», и в квалификации они откровенно прыгнули выше головы, не став ограничиваться соответствующей их уровню Лигой Европы. У меня лично руки опустились после вторника, потому что такого избиения, какое устроила ростовчанам ходившая пешком по полю «Бавария», я давно не видел. Это лишний раз демонстрирует, что с нашим клубным футболом творятся непонятные вещи.

Также собеседник «Известий» не разделяет оптимизма относительно игры ЦСКА в Леверкузене против «Байера», который в середине первого тайма вел в счете (2:0), но ближе к перерыву позволил армейцам в течение двух минут его сравнять (2:2).

- ЦСКА тоже начал матч хуже некуда, и хочется задать вопрос Слуцкому и Луческу, как они готовят команды к Лиге чемпионов, - заявил Рейнгольд. - Уже не в первый раз так происходит, когда наши команды выходят на поле в еврокубковых играх, как будто на экскурсию. Но отчасти понять наших тренеров можно – у нас такой внутренний чемпионат, где ты едешь в Оренбург или Саранск, не встречаешь никакого сопротивления и побеждаешь. Разумеется, футболисты не будут ломать ноги и руки, убиваться на поле, если можно выигрывать и без этого. С таким сознанием они потом играют в Лиге чемпионов и не могут выйти из группы с проходимыми соперниками. Тот же «Зенит» два года назад оступился с теми же «Байером» и «Монако». Посмотрим, что сможет с ними сделать ЦСКА. Немцев они наказали за минутную расслабленность, но появится ли у них такой шанс в следующих матчах? Хочется надеяться, что и «Зенит», и ЦСКА сделают выводы из этих встреч, и успешный результат не введет их в заблуждение и не создаст ненужные иллюзии.

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