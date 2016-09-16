«Чужой дом» на «Краю света»

В рамках конкурсной программы сахалинского международного кинофестиваля "Край света" жюри и зрителям представили драму режиссера Русудан Глурджидзе «Чужой дом». Это первый показ фильма в России, картина также выйдет в наш прокат. Дебютная работа молодого режиссера, отмеченная пронзительной интонацией, посвящена войне в Абхазии.

- Наш фильм - элегия о том, что, даже когда война закончилась, она продолжается в душах людей, - рассказала "Известиям" продюсер картины Катерина Гечмен-Вальдек. - О том, что по ту и другую сторону войны есть замечательные люди, и чтобы преодолеть непонимание, надо разговаривать друг с другом. Для нас очень важно, чтобы «Чужой дом» увидели как можно больше зрителей. И — это уникальный случай — картину, большей частью профинансированную российским Министерством культуры, Грузия выдвинула на премию "Оскар".

Фото: kinopoisk.ru

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Действие фильма происходит в заброшенной деревне на территории Грузии — во время войны ее покинули абхазы. В чужой дом приезжает жить семья, состоящая из мужа, жены и двоих детей. Их единственными соседями оказываются три женщины…

Также в рамках фестиваля состоялись российские премьеры фильмов "Она" режиссера Пола Верховена, уже вышедшая в российский прокат, и "Это всего лишь конец света" Ксавье Долана. В конкурсе были представлены картины из Японии, Таджикистана, России, Германии, Франции, Италии и других стран.

- Главное для фестиваля - полные залы, - сказал "Известиям" председатель жюри, режиссер Кшиштоф Занусси. – Видно, что у жителей Сахалина есть желание общаться с искусством. Глядя на переполненный зал, я всякий раз испытываю радость. Ради этого европейские и азиатские режиссеры и приехали на край света.

Стоит отметить, что полный зал был не только на показах, но и на обсуждениях фильмов - режиссеры отвечали на вопросы неравнодушных киноманов. Помимо основного конкурса зрители могли посмотреть программы документального и короткометражного кино, сет фильмов с актером Егором Корешковым, послушать лекции о кино. Мастер-классы дали режиссер Александр Миндадзе, сценарист Михаил Фатахов, продюсер Ирина Шаталовой и другие.

- Я считаю, что фильмы в программах должны быть разными, - рассказала "Известиям" програмный директор фестиваля Александра Жукова. - У нас есть метафорические и мистические притчи, мелодрамы, драмы и даже комедии. Практически по каждому фильму конкурса были совершенно разные мнения. Но кино с болевыми точками для нас показать важнее — особенно то, которое российские зрители еще не видели.

В рамках фестиваля был задействан киномобиль, курсировавшиий по городам Сахалина и Курильских островов. Показывали ретроспективы и кино для всей семьи, в частности - свежие выпуски журнала "Ералаш".

- "Край света" - фестиваль двусоставный. Одна часть развернута к простому зрителю, что очень приятно и важно, другая - эстетическая программа для ценителей авторского кино. - рассказал "Известиям" режиссер Борис Грачевский, готовящий к выпуску юбилейный, тысячный сюжет «Ералаша». – Наш киножурнал относится к первой части - кино идет в народ, который между фестивалями практически ничего не видит. Это всегда как слияние душ. Ведь чем дальше от Москвы едешь, тем лучше принимают. Особенно горячо откликаются дети. Хочется не подводить их, оправдать эту любовь...



Победители фестиваля «Край света» будут объявлены 17 сентября.