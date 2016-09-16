За день до голосования в РФ выдано более 641 тыс. открепительных

Чуть более чем за день до голосования на выборах в ГД в России выдано около 641 тыс. открепительных удостоверений для тех избирателей, которые не смогут проголосовать на своем участке в воскресенье, 18 сентября. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев. В этом году к выборам в Госдуму изготовили более 3,5 млн открепительных, и это на 900 тыс. больше, чем во время выборов в ГД в 2011 году. При этом более полумиллиона из этого числа составляют резерв ЦИК.

«На сегодняшний день, на утро, мы выдали 641 тыс. открепительных удостоверений по всей России из тех 3 млн, которые были изготовлены, и выдали 7 тыс. открепительных удостоверений из того резерва более чем в 500 тыс., который был в Центральной избирательной комиссии», — цитирует «РИА Новости» слова Булаева.

Он также отметил, что оснований говорить о возможности использования открепительных удостоверений для осуществления неправомерных действий нет. Те избиратели, которые не смогут проголосовать на своих участках 18 сентября, смогут получись открепительные в избиркомах с 7 по 17 сентября.

Напомним, в период с 3 августа по 6 сентября открепительные удостоверения для голосования на выборах в Госдуму можно было получить в территориальных избирательных комиссиях.