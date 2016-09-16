Наемный убийца дал показания против президента Филиппин

Киллер заявил, что именно глава государства заказывал ему убийства. Более того, заявил Матобато, одно из убийств президент совершил лично — он выпустил в человека 200 пуль из пистолета-автомата.

Однажды Дутерте приказал киллеру скормить труп человека крокодилу. События происходили в бытность Дутерте мэром города Давно.

Матобато рассказал, что с конца 1980-х годов входил в вооруженную группировку, которую контролировал лично будущий президент Филиппин. Тогда Матобато лично убил более 50 человек. Об этом пишет The Guardian.

Напомним, в 2014 году наемный убийца сам сдался властям и стал участником программы защиты свидетелей. Когда в 2016 году Дутерте стал главой государства, Матобато начал скрываться, опасаясь за свою жизнь. Позже он решил по собственной воле дать против Дутерте показания.

Ранее Дутерте оказался в центре скандала, назвав президента США Барака Обаму нецензурными словами, посоветовав тому не вмешиваться во внутренние дела страны. Позже он извинился за свои слова, встретившись с американским коллегой.