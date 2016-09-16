Наемный убийца дал показания против президента Филиппин

На слушаниях в сенате Филиппин наемный убийца Эдгар Матобато дал показания против президента страны Родриго Дутерте
Киллер заявил, что именно глава государства заказывал ему убийства. Более того, заявил Матобато, одно из убийств президент совершил лично — он выпустил в человека 200 пуль из пистолета-автомата.
Однажды Дутерте приказал киллеру скормить труп человека крокодилу. События происходили в бытность Дутерте мэром города Давно.
Матобато рассказал, что с конца 1980-х годов входил в вооруженную группировку, которую контролировал лично будущий президент Филиппин. Тогда Матобато лично убил более 50 человек. Об этом пишет The Guardian.
Напомним, в 2014 году наемный убийца сам сдался властям и стал участником программы защиты свидетелей. Когда в 2016 году Дутерте стал главой государства, Матобато начал скрываться, опасаясь за свою жизнь. Позже он решил по собственной воле дать против Дутерте показания.
Ранее Дутерте оказался в центре скандала, назвав президента США Барака Обаму нецензурными словами, посоветовав тому не вмешиваться во внутренние дела страны. Позже он извинился за свои слова, встретившись с американским коллегой.