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Скончался бывший президент Италии Карло Адзелио Чампи

Он умер в Риме в возрасте 95 лет

Скончался бывший президент Италии Карло Адзелио Чампи. Он умер в Риме в возрасте 95 лет. Об этом сообщает в пятницу издание La Republica.

Фото: TASS/ AP/Luca Bruno

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Соболезнования родственникам Чампи выразил премьер-министр Италии Маттео Ренци. На своей странице в Twitter Ренци выразил благодарность политику, который страстно служил своей стране.

Политик скончался в одной из больниц Рима — недавно Чампи перенес сложную операцию.

По желанию экс-президента и семьи Чампи прощание с известным политиком, скорее всего, будет проходить в виде частной церемонии, сообщает «РИА Новости».

Карло Адзелио Чампи был президентом Италии с 1999 по 2006 год. До этого он занимал посты премьера и вице-президента Банка международных расчетов. Чампи руководил министерством финансов, бюджета и экономического планирования с 1996 по 1999 год, пишет сайт «Комсомольской правды».

В 2005 году за вклад в европейскую интеграцию он был удостоен премии Карла Великого.

Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Скончался бывший президент Италии Карло Адзелио Чампи

Он умер в Риме в возрасте 95 лет

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