Заседание глав стран СНГ началось в Бишкеке в узком составе

Заседание Совета глав государств СНГ началось в Бишкеке в узком составе.

На встрече будут обсуждаться вопросы о заявлении глав государств-участников СНГ в связи с 25-летием Содружества, об адаптации СНГ к современным реалиям, о председательстве в СНГ и о проведении очередного заседания Совета глав государств СНГ.

Всего на повестке заседания 25 вопросов. Также по итогам саммита ожидается принятие ряда многосторонних документов. В частности, речь идет о заявлениях по противодействию международному терроризму,проблеме наркотиков, а также по случаю 70-летия завершения работы Нюрнбергского трибунала.



Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Москва предложила провести очередной саммит СНГ в 2017 году в России и надеется, что предложение будет поддержано на встрече в Бишкеке.