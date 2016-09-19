Австрия берет курс на сближение с Вышеградской группой

Вышеградская группа (объединение Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. — «Известия») приветствует инициативу австрийского кандидата в президенты Норберта Хофера о более тесном сотрудничестве, поскольку это отвечает стратегическим интересам всех сторон. Согласно этому проекту центральноевропейские страны будут отстаивать взаимные интересы, касающиеся в том числе несогласия с миграционной политикой ЕС и усиления защиты внешних границ.

— Сегодня мы используем гораздо больше платформ для сотрудничества, поскольку работаем над многими проектами. Они касаются в том числе энергетического сектора, реформы Евросоюза, а также миграционного кризиса и интеграции в ЕС. Мы приветствуем инициативу более тесного сотрудничества с Австрией. Формат V4+Austria не будет институционально закреплен, это скорее особое взаимодействие, поскольку Вышеградская группа никогда не рассматривала вариант расширения. Единственное «расширение» случилось в 1993 году, когда Чехословакия распалась на два государства и «тройка» превратилась в «четверку», — рассказал «Известиям» Иржи Сикора, стратегический координатор Международного вышеградского фонда, являющегося объединяющей организацией Вышеградской группы.

Неофициальная встреча 27 стран — партнеров ЕС в Братиславе подтвердила тенденцию сближения внутри объединения по принципу взаимовыгодных интересов. Несмотря на то что Брюссель подчеркивает приверженность европейским ценностям, в том числе общему подходу к внутренним и мировым проблемам, отдельные члены блока продолжают вести самостоятельную политику. Так, в ходе состоявшейся на этой неделе встречи кандидат в президенты Австрии Норберт Хофер представил президенту Чехии Милошу Земану проект «Объединение внутри Союза». Он, в частности, подразумевает более тесное сотрудничество Вены со странами «вышеградской четверки». Известно, что группа последний год придерживалась критической позиции относительно миграционной политики ЕС.



Как заявил словацкий премьер Роберт Фицо, объединение будет и дальше отстаивать интересы своего региона.

— Страны V4 не боятся сказать правду на общеевропейском саммите. Мы представляем более 60 млн человек, живущих в Чехии, Венгрии, Польше и Словакии. Несмотря на существующие между нами различия, объединяет нас решимость сказать правду, в том числе через изменение структуры ЕС, — отметил Фицо.

Так, к встрече в Братиславе Вышеградская группа представила предложения по урегулированию проблем ЕС. Страны обратили внимание на необходимость укрепления роли национальных парламентов при принятии решений всего Евросоюза. Они также призвали укрепить внешние границы объединения и начать обмениваться информацией и данными о безопасности.

Вместе с тем, по мнению профессора Панъевропейского университета в Братиславе Владимира Бачишина, объединение с Австрией в настоящее время интересно Вышеградской группе только из-за текущей политической обстановки.

— Разговоры о расширении «вышеградской четверки» ведутся с 2004 года. Тогда предлагалось включить не только Австрию, но и Словению. Однако это были только разговоры, до дела не дошло. Сегодня же большим вопросом остается, чем объединение государств намерено заниматься. Ведь изначально целью этой группы были координация и сотрудничество при трансформации от социалистического общественного строя к либеральной демократии, а на повестке стоял вопрос вступления в ЕС и НАТО. То есть оно не является альтернативой европейской политике, просто в настоящее время все четыре государства, а также Австрия в разной степени выступают против миграционной политики. Но одной этой темы недостаточно для долгосрочного регионального сотрудничества и расширения, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» Бачишин.



Примечательно, что в октябре в Венгрии пройдет референдум по политике Евросоюза по распределению беженцев. Правительство страны считает, что венгры имеют право высказать свое мнение по вопросу навязывания ЕС принятия решения в отношении расселения беженцев на территории Венгрии. Из-за подобной политики венгерского правительства глава МИД Люксембурга призвал исключить страну из Евросоюза.