Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
16 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Египет получил второй вертолетоносец типа «Мистраль» от Франции

Военное судно, которое предназначалось России, покинет французский порт в конце следующей недели

Французская судоверфь компании STX в городе Сен-Назере передала второй вертолетоносец типа «Мистраль» Египту.

Как сообщает радиостанция France Bleu, корабль-вертолетоносец «Анвар Садат» покинет порт Сен-Назара в начале следующей недели для проведения совместных учений с ВМС Франции, прежде чем уйти в Александрию.

Первый вертолетоносец типа «Мистраль» прибыл в Египет в конце июня 2016 года.

Стоит отметить, что «Анвар Садат» строился для России и должен был носить название «Владивосток».

Напомним, Россия заключила с Францией договор на поставку двух вертолетоносцев в 2011 году. В 2014 году, когда один из кораблей был уже готов, Париж отказался выполнять условия сделки, объяснив свое решение ситуацией вокруг конфликта на востоке Украины. После этого Франция продала корабли Египту, а России выплатила компенсацию в размере почти €950 млн.

Читайте также:

Египет хочет купить российские вертолеты для «Мистралей»

Написать комментарий
Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Египет получил второй вертолетоносец типа «Мистраль» от Франции

Военное судно, которое предназначалось России, покинет французский порт в конце следующей недели

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке