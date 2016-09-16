Египет получил второй вертолетоносец типа «Мистраль» от Франции

Французская судоверфь компании STX в городе Сен-Назере передала второй вертолетоносец типа «Мистраль» Египту.

Как сообщает радиостанция France Bleu, корабль-вертолетоносец «Анвар Садат» покинет порт Сен-Назара в начале следующей недели для проведения совместных учений с ВМС Франции, прежде чем уйти в Александрию.



Первый вертолетоносец типа «Мистраль» прибыл в Египет в конце июня 2016 года.

Стоит отметить, что «Анвар Садат» строился для России и должен был носить название «Владивосток».



Напомним, Россия заключила с Францией договор на поставку двух вертолетоносцев в 2011 году. В 2014 году, когда один из кораблей был уже готов, Париж отказался выполнять условия сделки, объяснив свое решение ситуацией вокруг конфликта на востоке Украины. После этого Франция продала корабли Египту, а России выплатила компенсацию в размере почти €950 млн.



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