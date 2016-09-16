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Пятница,
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Экс-сотрудник АНБ Сноуден проголосует на выборах президента США

Бывший сотрудник американских спецслужб, который сейчас проживает в России, отказался отвечать, за кого из кандидатов он отдаст свой голос

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден намерен проголосовать на выборах президента США, которые состоятся 8 ноября. Об этом он сообщил, выступая в режиме видеоконференции в Афинах.

«Я буду голосовать», — цитирует слова Сноудена агентство The Associated Press. 

При этом экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ), который сейчас проживает в России, не уточнил, за кого он намеревается отдать свой голос, мотивируя это тем, что эта тайна личной жизни.

По его мнению, людей не стоит заставлять раскрывать свои намерения, касающиеся голосования.

Напомним, в июне 2013 года Эдвард Сноуден передал газетам The Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Власти США предъявили ему обвинения по трем статьям, по каждой из которых ему грозит до 10 лет тюрьмы. Он обвиняется, в частности, в незаконной передаче информации, имеющей значение для национальной безопасности, а также в умышленной передаче разведывательной информации и краже собственности государства.

«Известия» ранее писали, что влиятельный сенатор от Демократической партии Берни Сандерс, участвовавший ранее и в президентской гонке, призвал помиловать Эдварда Сноудена. Он отметил, что такое решение как раз и было бы лучшим соблюдением правосудия в отношении Сноудена, так как он показал народу масштабы злоупотреблений применительно к гражданам со стороны власти.

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Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Экс-сотрудник АНБ Сноуден проголосует на выборах президента США

Бывший сотрудник американских спецслужб, который сейчас проживает в России, отказался отвечать, за кого из кандидатов он отдаст свой голос

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