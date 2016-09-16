Минобороны РФ: сирийская армия готова отойти от трассы «Кастелло»

Правительственные войска Сирии готовы одновременно с оппозицией отойти от трассы «Кастелло». Их намерения подтверждают офицеры российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

Трасса «Кастелло» связывает восточную и западную части города Алеппо. По дороге должны пройти гуманитарные конвои ООН для пострадавших жителей.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в районе, где действует режим прекращения огня, Минобороны ведет прямую трансляцию с видеокамер на земле и беспилотника в воздухе. По его словам, в воздухе также находятся три американских беспилотника. Об этом сообщает «РИА Новости».

Однако представители США «почему-то четвертый день «стесняются» рассказывать о реальных действиях подконтрольных им «оппозиционеров» в районе трассы «Кастелло». Да и вообще играют роль каких-то сторонних наблюдателей за происходящим».

Режим прекращения боевых действий был введен в Сирии 12 сентября. Вечером 14 сентября в российском Центре примирения враждующих сторон сообщили, что за сутки в Сирии режим перемирия нарушался 42 раза.