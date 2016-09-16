Путин включил Вайно в комиссию по военно-техническому сотрудничеству

Президент России Владимир Путин включил главу своей администрации Антона Вайно в состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.

Вайно назначен заместителем председателя комиссии. Указ опубликован в пятницу на портале правовой информации.

Тем же указом Путин исключил из состава комиссии Сергея Иванова. Также глава государства внес изменения в состав Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В него были включены Антон Вайно, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, Иванов был исключен из состава. В состав президиума совета была включена министр образования и науки Ольга Васильева и исключен Дмитрий Ливанов.

Согласно другому указу, опубликованному в пятницу, Васильева, Меняйло и Цуканов вошли в состав комиссии при президенте по мониторингу достижений целевых показателей социально-экономического развития РФ.

Указы вступили в силу со дня их подписания.