Фигурист Евгений Плющенко пропустит сезон

Двукратный олимпийский чемпион в одиночном фигурном катании Евгений Плющенко заявил, что считает нецелесообразными выступления на соревнованиях в грядущем спортивном сезоне.

«В этом сезоне я не выступлю на соревнованиях, спортивных тренировок в этом сезоне с моим тренером Алексеем Николаевичем Мишиным у меня тоже не будет. Мы с тренером работали вместе в Куршевеле, но я принял решение не торопиться со стартами. Посмотрим, что будет в следующем сезоне», — приводит его слова агентство «Р-Спорт».

Спортсмен добавил, что примет решение о дальнейших выступлениях после прохождения медобследования.

«Выступление на соревнованиях в этом сезоне я считаю нецелесообразным и неправильным. Оценим ситуацию на будущий соревновательный цикл, перед Олимпийскими играми», — сказал он.

Плющенко также сообщил, что в настоящее время катается только на показательных выступлениях, а также следит за тенденциями мирового фигурного катания.

При этом тренер спортсмена Алексей Мишин заявил, что возвращение после долгого перерыва — подвиг, который Плющенко пока совершить не готов.

«Возвращение в борьбу за олимпийскую корону в сложившейся ситуации — подвиг. И если Евгений сейчас заявил об этом, то, значит, он этого подвига в этом сезоне совершить не может», — отметил специалист.

Напомним, в последний раз Евгений Плющенко выступал на Олимпиаде 2014 года в Сочи, где выиграл золотую медаль командного турнира. Однако из-за обострения травмы позвоночника фигурист снялся с личных соревнований. Позже Плющенко заявил о своем намерении выступить на ОИ-2018 в Пхенчане.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

