В Пакистане при взрыве в мечети погибли как минимум 25 человек

В Пакистане 25 человек погибли и более 30 человек получили ранения при взрыве в мечети. Подрыв устроил террорист-смертник в автономном округе Мохманд у границы с Афганистаном.



Теракт произошел во время пятничного намаза. В момент взрыва в мечети находились десятки людей, передает «Ридус».

На молящихся людей обрушилась часть мечети и балкон. Сообщается, что под завалами, которые разбирают спасатели, могут быть люди.

