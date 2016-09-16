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Пятница,
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В Пакистане при взрыве в мечети погибли как минимум 25 человек

Террорист-смертник устроил взрыв во время пятничного намаза

В Пакистане 25 человек погибли и более 30 человек получили ранения при взрыве в мечети. Подрыв устроил террорист-смертник в автономном округе Мохманд у границы с Афганистаном. 

Теракт произошел во время пятничного намаза. В момент взрыва в мечети находились десятки людей, передает «Ридус». 

На молящихся людей обрушилась часть мечети и балкон. Сообщается, что под завалами, которые разбирают спасатели, могут быть люди. 

Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

В Пакистане при взрыве в мечети погибли как минимум 25 человек

Террорист-смертник устроил взрыв во время пятничного намаза

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