В Пакистане при взрыве в мечети погибли как минимум 25 человек

Террорист-смертник устроил взрыв во время пятничного намаза
В Пакистане 25 человек погибли и более 30 человек получили ранения при взрыве в мечети. Подрыв устроил террорист-смертник в автономном округе Мохманд у границы с Афганистаном.
Теракт произошел во время пятничного намаза. В момент взрыва в мечети находились десятки людей, передает «Ридус».
#Pakistan'ın #PayeeKhan köyü camisinde cuma kılanları hedef alan canlı bomba saldırısında 20+ ölü,onlarca yaralı var pic.twitter.com/BpQKZ6wnYl— abdullahoğlu ali (@AliAbdullaholu1) 16 сентября 2016 г.
На молящихся людей обрушилась часть мечети и балкон. Сообщается, что под завалами, которые разбирают спасатели, могут быть люди.