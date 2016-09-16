Америка передала России данные дислокации оппозиции в Сирии

Спецпредставитель Минобороны РФ в целевых группах по прекращению огня и гуманитарным вопросам в Женеве полковник Александр Зорин заявил, что США впервые передали России данные о дислокации в Сирии отрядов подконтрольной Америке оппозиции. Предварительный анализ свидетельствует, что разграничение умеренной оппозиции и «Джебхат ан-Нусры» пока не проведено.

Зорин сообщил, что в Женеве произошел контакт российских офицеров с представителями Пентагона и спецслужб США.

«Переданные нам сегодня материалы, касающиеся районов действий подконтрольных США вооруженных формирований, изучаются. Но предварительный их анализ показал, что они не позволяют провести разделение умеренной оппозиции и «Джебхат ан-Нусры», — уточнил он.

Кроме того, в ходе контактов с американскими военными Россия уделяет особое внимание «доведению требований о немедленном предоставлении информации, необходимой для разграничения территорий, находящихся под контролем террористов и оппозиции».

Режим прекращения боевых действий был введен в Сирии 12 сентября. Вечером 14 сентября в российском Центре примирения враждующих сторон сообщили, что за сутки в Сирии режим перемирия нарушался 42 раза.