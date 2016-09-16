Путин прокомментировал взлом хакерами базы данных WADA

Взлом хакерами базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA) не может не быть интересным для мировой общественности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита лидеров стран СНГ в пятницу.

«Мы не разделяем то, что делают хакеры, но то, что они сделали, не может не быть интересным для международной общественности, прежде всего спортивной общественности. Возникает очень много вопросов. Вроде как бы здоровые спортсмены легально принимают медикаменты, запрещенные для других, а люди, которые явно страдают тяжелыми заболеваниями, тяжелой инвалидностью, даже по подозрению в принятии каких-то препаратов отстраняются от Паралимпийских игр», — сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что ситуация «не укладывается совершенно ни в какие рамки».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оказать WADA помощь в расследовании атак на серверы агентства, если поступит соответствующий запрос. Представитель Кремля также подчеркнул, что РФ последовательно выступает за борьбу с киберпреступностью.

Ранее стало известно, что антидопинговое агентство разрешало некоторым американским спортсменам принимать запрещенные препараты, потому что они представили справки об их необходимости. Такие данные опубликовала хакерская группа Fancy Bears. В частности, в список попали знаменитые теннисистки Винус и Серена Уильямс, баскетболистка Елена Делле Донн и гимнастка Симона Байлз.

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