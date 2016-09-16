Новый «Макдоналдс» в Париже отказался от бургеров и картошки фри

В Париже открылся новый ресторан «Макдоналдс», в меню которого нет традиционных бигмаков и чикен макнаггетс.

Вместо этих привычных блюд посетители заведения могут заказать клубные сэндвичи, тирамису, макароны и даже супы.

Как отмечает издание Independent, стены нового McCafe украшают надписи «Время пить кофе» и «Большие клубные сандвичи», но нет и намека на знаменитые золотые арки.

«Макдоналдс» и ранее предлагал салаты и свежий кофе, но всегда вместе с бургерами и молочными коктейлями.

Такое нововведение удивило завсегдатаев ресторана. Они уверены, что «Макдоналдс» должен «придерживаться корней», то есть не отказываться от привычного фастфуда.

Однако многим посетителям такая идея понравилась. На фоне всемирной борьбы с ожирением «Макдоналдс» уже не раз предпринимал попытки отказаться от имиджа заведения с дешевой и вредной едой.