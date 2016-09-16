ВЦИОМ: явка на выборах составит примерно 50%

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что явка избирателей на выборах в Госдуму составит около 50% или чуть выше.

Федоров отметил, что еще неделю-полторы назад ВЦИОМ ожидал, что явка будет ниже 50%, говорили даже о 45–47%.

«Но в последние дни наш оптимизм здесь несколько вырос, и мы ожидаем, что явка все-таки дотянет до 50%, может быть, даже чуток перевалит», — уточнил он.

Однако, по его словам, явка наверняка не дотянет до того уровня, который был на выборах в 2011 году (60,21%), передает радиостанция «Говорит Москва».

Выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва пройдут в единый день голосования — 18 сентября. Голосование пройдет по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 225 — по одномандатным округам.