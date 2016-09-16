В Заполярье оленеводы и смотрители маяков проголосовали досрочно

Всего в досрочном голосовании в Мурманской области приняли участие более 5,3 тыс. человек
В отдаленных и труднодоступных районах Заполярья в досрочном голосовании на выборах в Государственную думу приняли участие более 5,3 тыс. человек.
Досрочное голосование было организовано для оленеводов, смотрителей маяков и находящихся в плавании членов экипажей рыбопромысловых судов и кораблей Северного флота.
Как пишет «Свободная пресса», к метеостанциям и маякам добирались на катерах, а на оленеводческие стойбища — при участии гражданской и военной авиации.
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