В Заполярье оленеводы и смотрители маяков проголосовали досрочно

В отдаленных и труднодоступных районах Заполярья в досрочном голосовании на выборах в Государственную думу приняли участие более 5,3 тыс. человек.



Досрочное голосование было организовано для оленеводов, смотрителей маяков и находящихся в плавании членов экипажей рыбопромысловых судов и кораблей Северного флота.

Как пишет «Свободная пресса», к метеостанциям и маякам добирались на катерах, а на оленеводческие стойбища — при участии гражданской и военной авиации.

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