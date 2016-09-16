Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
16 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Выборы-2016   |     |   написать авторам

В Заполярье оленеводы и смотрители маяков проголосовали досрочно

Всего в досрочном голосовании в Мурманской области приняли участие более 5,3 тыс. человек

В отдаленных и труднодоступных районах Заполярья в досрочном голосовании на выборах в Государственную думу приняли участие более 5,3 тыс. человек. 

Досрочное голосование было организовано для оленеводов, смотрителей маяков и находящихся в плавании членов экипажей рыбопромысловых судов и кораблей Северного флота. 

Как пишет «Свободная пресса», к метеостанциям и маякам добирались на катерах, а на оленеводческие стойбища — при участии гражданской и военной авиации.

Читайте также:

ЦИК проследит за соблюдением прав инвалидов на выборах

Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

В Заполярье оленеводы и смотрители маяков проголосовали досрочно

Всего в досрочном голосовании в Мурманской области приняли участие более 5,3 тыс. человек

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Леонид Поляков

политолог

Все мнения

Инфографика

Молодежь не интересуется дебатами

Молодежь не интересуется дебатами

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке