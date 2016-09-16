Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
16 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

На проведение «Евровидения» Украина планирует потратить $17,5 млн

Музыкальный конкурс пройдет в Киеве весной 2017 года

На проведение «Евровидения» Украина планирует потратить $17,5 млн. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Вы знаете, что Киев дал гарантии на финансирование «Евровидения» более чем на 200 млн гривен. Это будет означать, что эта цифра будет перераспределена в сторону использования непосредственно на украинскую культуру, потому что расходы на «Евровидение» будут обеспечены из других источников», — цитирует Гройсмана «Русская планета».

Напомним, Украина примет вокальный конкурс в 2017 году. Он пройдет в Киеве весной 2017 года. Право проведения «Евровидения» для страны завоевала певица Джамала своей победой на конкурсе в 2016 году. 

Читайте также:

Артисты из России не торопятся на «Евровидение-2017»

Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

На проведение «Евровидения» Украина планирует потратить $17,5 млн

Музыкальный конкурс пройдет в Киеве весной 2017 года

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке