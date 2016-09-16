На проведение «Евровидения» Украина планирует потратить $17,5 млн. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.



«Вы знаете, что Киев дал гарантии на финансирование «Евровидения» более чем на 200 млн гривен. Это будет означать, что эта цифра будет перераспределена в сторону использования непосредственно на украинскую культуру, потому что расходы на «Евровидение» будут обеспечены из других источников», — цитирует Гройсмана «Русская планета».



Напомним, Украина примет вокальный конкурс в 2017 году. Он пройдет в Киеве весной 2017 года. Право проведения «Евровидения» для страны завоевала певица Джамала своей победой на конкурсе в 2016 году.

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