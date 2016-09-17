Конкуренция на выборах свелась к борьбе юристов

Кандидаты в депутаты стали меньше жаловаться на систему и больше — на действия своих оппонентов. В суды и избиркомы за избирательную кампанию-2016 поступило на порядок меньше обращений, связанных с формированием избиркомов, в 2,5 раза уменьшилось количество жалоб на процедуру выдвижения и регистрации кандидатов и партий, в 30 раз сократилась численность жалоб на неправомерные действия или бездействия избирательных комиссий. Претензий стало больше только к ведению агитации. Российский общественный институт избирательного права (РОИИП) сравнил текущую избирательную кампанию с предыдущей (документ с промежуточными результатами анализа есть в распоряжении «Известий»). Окончательные итоги будут подведены в октябре по итогам выборной кампании-2016. Сравнительный анализ проводился на основе данных ГАС «Правосудие» и по данным «Зеленой книги» ЦИК РФ.

По мнению экспертов, штабы кандидатов в Госдуму использовали суды в качестве инструментов в политической борьбе за мандаты. Из доклада РОИИП следует, что, по последним данным, в судах субъектов РФ было рассмотрено 73 административных дела с участием кандидатов в депутаты ГД — при этом не учитывались поданные истцами заявления, которые были возвращены судом в связи с невыполнением требований закона. Наибольшее количество поданных заявлений (35% от всех поступивших) связано с делами об отмене регистрации своих оппонентов, выдвинутых по одномандатным округам. Четверть заявлений в суды касались оспаривания нормативных правовых актов, принятых избирательными комиссиями субъекта, или оспаривания решения, действия (бездействия) комиссии или об отмене ее решения.

В большинстве случаев (80% от общего количества рассмотренных) суды отказывали в удовлетворении исков либо оставляли в силе решение нижестоящей инстанции. Только в 13% случаях иск был удовлетворен — в основном это касалось дел об отмене регистрации кандидатов. Это, по мнению экспертов, свидетельствует о необходимости повышения правовой культуры участников избирательной гонки — в противном случае предвыборные баталии могут всё чаще смещаться в залы суда.

Анализ данных показывает: больше чем в половине (58%) субъектов РФ исковые заявления от кандидатов в депутаты по одномандатным округам на выборах в Госдуму не поступали. По 59 судебным делам суд вынес соответствующее решение, а по 14 делам решения не были оглашены либо не обнародованы. В 36 регионах (42%) из 85 на данный момент были рассмотрены (либо рассматриваются) судебные дела с участием избиркомов.

При этом только пятая часть заявлений в суды была связана с нарушением избирательных прав. Наибольшее количество исковых заявлений поступило в Челябинский областной суд (7). По данным ГАС «Правосудие», по четыре исковых заявления было подано в суды субъектов РФ в следующих регионах: Архангельская, Новосибирская и Ярославская области, по три — в Бурятии, Красноярском и Хабаровском краях, Кировской и Тамбовской областях, Санкт-Петербурге и в Ханты-Мансийском АО.

23 заявления поступили от кандидатов-самовыдвиженцев, которым избирательная комиссия отказала в регистрации. При этом почти во всех случаях, по которым было вынесено решение, суд подтвердил его правильность.

Как правило, дела, по которым были вынесены удовлетворительные решения, связаны с заявлениями об отмене регистрации кандидата в депутаты ГД Федерального собрания РФ, выдвинутого по одномандатному избирательному округу. Заявителями выступали чаще всего кандидаты, которые в доказательство требований об отмене регистрации конкурентов приводили такие доводы, как нарушение правил регистрации (недостаточно подписей, сокрытие судимости и т.д).

Общая ситуация, по оценке экспертов, говорит об изменениях в настроениях избирателей относительно организации избирательного процесса. Увеличение жалоб на агиткампанию конкурентов они объясняют появлением мажоритарных округов, возросшей конкуренцией и активизацией политических игроков в условиях нового тренда, направленного не на победу конкретной партии, а на свободную политическую конкуренцию.

Председатель совета РОИИП, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов считает, что зафиксированное снижение числа жалоб связно с политической реформой 2013-2015 годов. Кроме того, новый состав Центризбиркома уделяет особое внимание именно обращениям и жалобам — ни одно обращение не остается без внимания. Новый подход принес свои результаты: в итоге существенно снизилось число жалоб на формирование избиркомов.



Между тем, по мнению члена СПЧ, кампании стали интереснее, нагляднее и направленнее на избирателя — все кандидаты в Госдуму искали нестандартные подходы для привлечения внимания электората.