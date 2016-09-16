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Медведев призвал россиян голосовать за ответственных политиков

Премьер-министр РФ выступил с обращением к гражданам страны

Председатель российского правительства, глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил в своем видеообращении к россиянам перед выборами 18 сентября, что стране сейчас «особенно нужны ответственные решения ответственных политиков».

По словам Медведева, выборы в Госдуму проходят в непростое время.

«Время, когда на нас оказывается сильное внешнее давление, время, когда страна противостоит кризису, время, когда особенно нужны ответственные решения ответственных политиков»,  подчеркнул премьер.

По мнению председателя правительства, именно таких людей объединяет «Единая Россия». «Мы знаем, что делать, мы следуем курсу президента и отвечаем за свои слова»,  заявил он.

«Все мы граждане нашей страны и хотим, чтобы Россия была сильной и процветающей. Не отдавайте своего права выбрать будущее! Не выберите  за вас его выберут другие. Голосуйте за «Единую Россию»,  призвал Медведев.

Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Медведев призвал россиян голосовать за ответственных политиков

Премьер-министр РФ выступил с обращением к гражданам страны

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