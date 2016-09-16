Медведев призвал россиян голосовать за ответственных политиков

Председатель российского правительства, глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил в своем видеообращении к россиянам перед выборами 18 сентября, что стране сейчас «особенно нужны ответственные решения ответственных политиков».

По словам Медведева, выборы в Госдуму проходят в непростое время.

«Время, когда на нас оказывается сильное внешнее давление, время, когда страна противостоит кризису, время, когда особенно нужны ответственные решения ответственных политиков», — подчеркнул премьер.

По мнению председателя правительства, именно таких людей объединяет «Единая Россия». «Мы знаем, что делать, мы следуем курсу президента и отвечаем за свои слова», — заявил он.

В воскресенье, 18 сентября, состоятся выборы в Госдуму. Голосуйте за «Единую Россию»! pic.twitter.com/3EMXYLBzkI — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 16 сентября 2016 г.