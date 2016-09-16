СКА на выезде вырвал победу у «Барыса» в матче чемпионата КХЛ

Петербургский хоккейный клуб СКА на выезде выиграл у астанинского «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 5:3 (2:3, 0:0, 2:0).

Голы у «Барыса» забили Роман Старченко, Кевин Даллмэн и Кэм Баркер. У СКА отличились Вячеслав Войнов, Ярно Коскиранта, Сергей Плотников, Александр Барабанов и Никита Гусев, передает «Спорт-Экспресс».

В следующем матче СКА в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча состоится 19 сентября. «Барыс» днем ранее встретится с череповецкой «Северсталью».

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