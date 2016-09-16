S&P улучшил прогноз по суверенному кредитному рейтингу России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило прогноз по суверенному кредитному рейтингу РФ до «стабильного» с «негативного». Об этом сообщает официальный сайт организации.



При этом эксперты агентства подтвердили долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне ВВ+, а в национальной валюте — на уровне BBB–.



По оценкам S&P внешние риски уже не оказывают столь сильного влияния на российскую экономику, которая частично адаптировалась к низким ценам на нефть.



Отмечается, что ВВП в 2017–2019 годы будет расти в среднем на 1,6% (после ожидаемого спада на 1% в 2016 году), а чистый отток капитала из РФ в 2016 году снизится до $40 млрд (по сравнению с $58 млрд в 2015 году).



В связи со свежим прогнозом S&P министр финансов Антон Силуанов заявил, что эта первая положительная оценка со стороны международных рейтинговых агентств с сентября 2010 года.



По его словам, решение отражает объективный процесс завершения адаптации российской экономики к изменившимся внешним условиям.



«Реализация программы бюджетной консолидации в ближайшую трехлетку, а также установление новых бюджетных правил, обеспечивающих не зависящее от колебаний сырьевого рынка поступательное развитие экономики, должны способствовать возвращению суверенных рейтингов в область инвестиционного уровня в дальнейшем», — считает глава Минфина.

