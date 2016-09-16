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Порошенко заявил о новых санкциях в отношении России

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Украинский лидер предложил ввести ограничительные меры против лиц, участвующих в выборах в Госдуму на территории Крыма

Украина расширит санкционный список российских компаний и физических лиц. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Украина расширит санкционный список юридических и физических лиц России за нарушение территориальной целостности и суверенитета», — приводит его слова агентство ТАСС.

Порошенко уточнил, что меры будут применены к российским предприятиям военно-промышленного комплекса, финансовым учреждениям, которые поддерживают самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР, а также к компаниям морских и авиационных перевозок, которые работают в Крыму.

Украинский лидер также предложил ввести санкции против лиц, которые будут участвовать в выборах в российскую Госдуму на территории Крыма.

Напомним, полуостров стал частью России в марте 2014 года после проведения референдума. За присоединение к РФ проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Украина же до сих пор называет регион своей «временно оккупированной» территорией. При этом в Москве не раз отмечали, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права.

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Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Порошенко заявил о новых санкциях в отношении России

Украинский лидер предложил ввести ограничительные меры против лиц, участвующих в выборах в Госдуму на территории Крыма

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