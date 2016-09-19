Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника) открывает представительство в Крыму. Его возглавит руководитель центра комплексной энергоэффективности Крымского федерального университета имени Вернадского Георгий Илаев. Достигнуть соглашения о сотрудничестве между фондом и правительством Республики Крым помогла предпринимательская платформа «Единой России», об этом «Известиям» рассказал член предпринимательской платформы Юрий Айрапетян.

— К нам в платформу обратились общественная организация «Крымские инновационные технологии», Торгово-промышленная палата, Крымский ИТ-клуб и Крымский федеральный университет имени Вернадского с просьбой посодействовать в создании представительства Фонда Бортника в Крыму. После этого мы обратились к главе республики Сергею Аксенову, который идею поддержал и направил официальное письмо в фонд, — рассказал Юрий Айрапетян. — А директор фонда Сергей Поляков, в свою очередь, утвердил создание представительства и рекомендованного нами кандидата на пост представителя фонда в республике. Проекты смогут поучаствовать в программах уже в этом году — сейчас начинается сбор заявок и обращений.

Официальное подписание соглашения о сотрудничестве между главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и директором Фонда Бортника Сергеем Поляковым состоится в ближайшее время. Но представительство уже начинает свою работу в регионе, выбран и утвержден официальный представитель фонда — он будет координировать деятельность на месте, принимать заявки и отбирать проекты, которые будут участвовать в программах фонда, делать первичный анализ.

Инноваторы Крыма могут рассчитывать на гранты до 7,5 млн рублей бюджетных средств, которые не подлежат возврату. Поддержку получают проекты в сфере информтехнологий, медицины, биотехнологий, создания материалов и приборов. Причем реализовать проект могут как студенты и аспиранты, так и малый бизнес и более крупные компании. Фонд также оказывает экспертную поддержку и помогает в налаживании связей между учеными и компаниями, малым и крупным бизнесом.

Председатель правления общественной организации «Крымские инновационные технологии» Одиссей Пипия считает, что фонд даст возможность ученым и предпринимателям региона реализовать свои идеи и выйти не только на всероссийский уровень, но и наладить экспорт передовых разработок за рубеж.

— Пока мы были в составе Украины, про такие фонды никто и не знал. Они есть, но работают «карманно» — кто именно и за что получает там поддержку, неизвестно, — рассказал Одиссей Пипия. — А у нас же огромное количество инновационных разработок, вот, например, «ЭкоХлеб» — лечебный хлеб без муки и дрожжей, который рекомендуют диетологи и спортсмены. Есть и разработки в сфере транспорта, инновации в сфере туризма, экономики. Многие изобретатели здесь просто не имеют возможности создать прототипы и показать их инвесторам, для этого и нужны гранты. Сейчас в нашей стране активный курс на импортозамещение, мы настроены на глобальное превосходство, а наши ученые способны создавать лучшие продукты.

Представитель Фонда Бортника в Крыму Георгий Илаев рассказал, что в регионе большое количество потенциальных инноваторов.

— В первую очередь нужно выстроить работу в регионе, у нас есть много студентов, ученых, предпринимателей, но их работа не структурирована, взаимодействие не налажено, раньше они находились в другом правовом поле, не знают про работу с финансовыми инструментами поддержки, — рассказал Георгий Илаев. — Сейчас необходимо выстроить модель взаимодействия между научным сообществом, бизнес-сообществом и органами власти. Такого здесь никогда не было, и знаний о том, как всё это работает, нет ни у кого. Нам нужно будет собрать экспертное сообщество по оценке инновационных идей и проектов, выстроить систему, которая поможет соискателям и инноваторам получить знания о том, как проект превратить в бизнес, как получить поддержку. Еще необходимы центры коллективного пользования, где будет всё необходимое оборудование, материалы, технологические центры, где можно опробировать и реализовать свою идею. А для этого необходимо найти партнеров.