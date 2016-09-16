Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против российских правоохранителей и судей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства

«СНБО Украины принял решение о применении санкций к лицам, причастным к противоправным действиям против граждан Украины. Речь идет о представителях правоохранительных и судебных органов РФ, ответственных за незаконное преследование граждан Украины», — говорится в сообщении, текст которого приводит агентство ТАСС.

В материале уточняется, что ограничительные меры были введены за якобы «незаконное преследование граждан страны Олега Сенцова, Александра Кольченко и других, которые до сих пор удерживаются на территории России».

Напомним, 25 августа Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор в отношении украинского режиссера Олега Сенцова. По совокупности преступлений он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Второй подсудимый Александр Кольченко был приговорен к 10 годам заключения в колонии строгого режима. Их пособника Геннадия Афанасьева осудили на семь лет. Все они были признаны виновными в терроризме.



