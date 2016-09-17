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Лавров и Керри проведут несколько встреч на полях Генассамблеи ООН

Об этом сообщил постпред России при ООН Виталий Чуркин

Глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри проведут несколько встреч в рамках сессии высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.

«Да, запланирована двусторонняя встреча»,— приводит «РИА Новости» слова Чуркина, которые он произнес, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Отмечается, что постпред РФ при ООН не назвал дат, когда состоятся встречи, подчеркнув, что «они все время будут встречаться». 

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Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

Лавров и Керри проведут несколько встреч на полях Генассамблеи ООН

Об этом сообщил постпред России при ООН Виталий Чуркин

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