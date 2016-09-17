Лавров и Керри проведут несколько встреч на полях Генассамблеи ООН

Об этом сообщил постпред России при ООН Виталий Чуркин
Глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри проведут несколько встреч в рамках сессии высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.
«Да, запланирована двусторонняя встреча»,— приводит «РИА Новости» слова Чуркина, которые он произнес, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Отмечается, что постпред РФ при ООН не назвал дат, когда состоятся встречи, подчеркнув, что «они все время будут встречаться».
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.